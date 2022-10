Xbox Game Pass: 8 giochi lasceranno il catalogo il 31 ottobre 2022

In attesa di scoprire le novità per Xbox Game Pass in arrivo nella seconda metà del mese, Microsoft ha comunicato tramite l'app ufficiale del suo servizio che 8 giochi lasceranno il catalogo il 31 ottobre 2022.

Di seguito abbiamo elencato i giochi che non saranno più disponibili per gli abbonati a Game Pass per PC e console a fine mese:

Alan Wake's American Nightmare

Backbone

Bassmaster Fishing 2022

Nongunz: Doppelganger Edition

Project Wingman

Second Extinction

Sniper Elite 4

The Forgotten City

Xbox Game Pass, immagine promozionale

Vi ricordiamo che come al solito tutti i giochi elencati qui sopra saranno scontati del 20% sul loro prezzo base (salvo ulteriori offerte di Xbox Store) nei giorni antecedenti la rimozione da Xbox Game Pass, che rammentiamo nuovamente è fissata al 31 ottobre 2022. Un'opzione come sempre molto gradita nel caso un giocatore sia intenzionato a continuare a usufruire di un titolo anche dopo che questo è uscito dal catalogo del servizio.

Rimanendo in tema, vi segnaliamo che da oggi gli abbonati a Xbox Game Pass possono scaricare A Plague Tale: Requiem. Inoltre sono stati già confermati 6 giochi tra le nuove aggiunte del mese di novembre.