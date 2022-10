Xbox Game Pass, novembre 2022: già 6 giochi confermati in arrivo nel catalogo

Siamo ancora a metà di un ottobre 2022 che si sta dimostrando decisamente ricco per Xbox Game Pass e in attesa dell'annuncio sui giochi in arrivo nella seconda metà del mese, ma possiamo già fare il punto su novembre 2022 e i suoi 6 giochi confermati in arrivo nel catalogo per il mese prossimo.

In realtà sarebbero stati 7 giochi, ma Humankind è stato rinviato a data da precisare, dunque non arriverà il 4 novembre come era previsto. In ogni caso, questi sono i giochi che rimangono fissati per novembre 2022 su Xbox Game Pass e PC Game Pass:

The Legend Of Tianding - 1 novembre

Ghost Song - 3 novembre

Football Manager 2023 - 8 novembre

Pentiment - 15 novembre

Gungrave G.O.R.E - 22 novembre

Warhammer 40.000: Darktide - 30 novembre

Ovviamente si tratta di una lista parziale, visto che le uscite mensili si definiscono più precisamente solo con gli annunci ufficiali da parte di Microsoft (e non solo, considerando che diversi titoli emergono anche piuttosto a sorpresa nel catalogo), ma possiamo già partire da questi per avere un'idea degli arrivi di novembre.

Tra i giochi elencati, meritano particolare considerazione soprattutto Pentiment - ovvero la nuova avventura investigativa con elementi RPG ad ambientazione medievale di Obsidian, di cui abbiamo parlato anche in un recente provato dedicato - e Warhammer 40.000: Darktide, che segna il ritorno del celebre franchise con uno sparatutto cooperativo sullo stile di Vermintide.

Tuttavia, non sono certo da sottovalutare nemmeno gli altri, tra i quali Football Manager 2023 potrebbe rappresentare un'introduzione di capitale importanza, se si ha la giusta inclinazione. Per quanto riguarda gli annunci ufficiali di Microsoft, il prossimo martedì 18 ottobre è probabilmente previsto quello relativo alla seconda ondata di questo mese, che comprenderà anche A Plague Tale: Requiem, mentre la presentazione dei primi giochi di novembre arriverà probabilmente all'inizio del mese, forse già il 1° novembre.