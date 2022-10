Skyrim diventa Vampire the Masquerade: Redemption con una complessa mod in video

Un team di modder sta attualmente lavorando a un progetto particolarmente ambizioso: si tratta di una total conversion mod che dovrebbe trasformare The Elder Scrolls V: Skyrim in Vampire the Masquerade: Redemption e sebbene i lavori si preannuncino lunghi e non ci sia ancora una data di uscita, c'è già un video dimostrativo.

Il trailer, visibile qui sopra, risulta decisamente impressionante: sfruttando il creation engine, ovvero il motore grafico di The Elder Scrolls V: Skyrim, i modder stanno creando una quantità impressionante di nuovi asset, riciclando alcuni materiali già pronti ma anche costruendone di nuovi.

Come dimostra il video, il lavoro svolto e da fare è mastodontico anche perché c'è una netta distanza tra le atmosfere e lo stile generale di The Elder Scrolls, tendente all'high fantasy classico, e quelle di Vampire the Masquerade: Redemption che invece si rifanno al Mondo di tenebra, decisamente più vicino a quello contemporaneo sebbene con influssi decisamente più dark.

Non c'è sicurezza che un lavoro del genere possa mai arrivare a un conclusione definitiva, vista l'ambizione che lo caratterizza e il fatto che si tratti comunque di un'iniziativa amatoriale, tuttavia emerge chiaramente una grande passione da parte dei modder e quanto risulta visibile nel trailer è sicuramente molto interessante. Attendiamo dunque di ricevere ulteriori notizie e aggiornamenti su questo progetto intitolato "Vampire the Masquerade Redemption Reawakened", che ha anche un canale Discord dedicato.

Nel frattempo, in ambito mod di Skyrim abbiamo segnalato di recente quella a tema Legacy of Kain, tanto per rimanere in atmosfere vampiresche.