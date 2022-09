The Elder Scrolls V: Skyrim ottiene una mod a tema Legacy of Kain

The Elder Scrolls V: Skyrim continua ad essere una base di lavoro particolarmente sfruttata dai modder, che elaborano regolarmente nuovi contenuti e modifiche molto interessanti per il gioco Bethesda, come dimostra questa nuova mod a tema Legacy of Kain.

Sviluppata da Truelim Vampire, la mod in questione ha l'aspetto e le dimensioni di una vera e propria espansione, apportando nuovi contenuti all'interno del gioco, con un frammento di storia aggiuntiva e un'ambientazione praticamente inedita.

The Elder Scrolls V: Skyrim, la mod Freeport Island

Applicando la mod Freeport Island si ottiene la nuova mappa omonima, basata sull'ambientazione di Nosgoth, gioco incentrato sulla serie Legacy of Kain.

All'interno della nuova isola troviamo dunque un'ambientazione con architettura e atmosfere alquanto diverse dal resto di Skyrim e decisamente vicine al mondo di Legacy of Kain, con tanto di cripte, forti, templi e altre strutture da esplorare che risultano ispirati a Blood Omen, Soul Reaver e Nosgoth.

L'espansione contiene peraltro 13 quest e nuovi nemici sempre incentrati sull'universo di Nosgoth e Blood Omen, così come oggetti e armi provenienti da tali giochi. La mod in questione può essere applicata sia alla Legacy Edition che alla Special Edition e può essere trovata a questo indirizzo su NexusMods.