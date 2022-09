PlayStation, nuova proprietà intellettuale tripla A verrà annunciata questo mese?

PlayStation annuncerà una nuova proprietà intellettuale tripla A prima di ottobre, dunque nel corso di questo mese, stando a quanto riportato su Twitter dallo stesso leaker che ha rivelato in anticipo il titolo e le caratteristiche di Assassin's Creed Mirage.

"Mi hanno appena riferito che una nuova proprietà intellettuale tripla A per PlayStation verrà rivelate nelle prossime due o tre settimane", ha scritto The Insider in un post. "Sapete cosa significa... ulteriori dettagli in arrivo."

Chissà, magari l'annuncio in questione troverà posto già all'interno dello State of Play annunciato ufficialmente da Sony per stanotte? Qualche ora di pazienza e avremo modo di scoprirlo.

Purtroppo al momento non c'è davvero alcun indizio sulla natura del gioco, ma il fatto che si tratti di una nuova proprietà intellettuale elimina qualsiasi ipotesi relativa al ritorno di franchise storici, vedi ad esempio il sempre più chiacchierato reveal di Silent Hill.