Silent Hill e Metal Gear Solid allo State of Play? Riemergono le solite voci di corridoio

Con l'annuncio a sorpresa del PlayStation State of Play di questa notte sono riemerse anche le solite voci di corridoio su Silent Hill e Metal Gear Solid, in particolare da parte di un paio di insider di cui almeno uno potrebbe avere qualcosa di affidabile.

Ricapitolando, lo State of Play di settembre 2022 andrà in scena questa notte, a partire dalla mezzanotte del 14 settembre 2022 e presenterà 10 nuovi giochi per PS5, PS4 e PlayStation VR nel corso di 20 minuti di presentazione. Si tratta, peraltro, di giochi sviluppati soprattutto da "partner giapponesi", considerando che questo evento rappresenta una sorta di apertura del Tokyo Game Show 2022.

Restringendo il campo ai giochi nipponici, non potevano mancare le voci di corridoio su Silent Hill e Metal Gear Solid. Da una parte c'è un account Twitter chiamato "TheRealInsider" che sta riferendo con una certa sicurezza la presenza di entrambi i giochi alla presentazione, ma l'affidabilità è davvero molto incerta nonostante sembri che abbia anticipato correttamente alcuni contenuti della recente conferenza Ubisoft.

L'altra fonte è un po' più interessante, essendo quantomeno conosciuta: si tratta di ElAnalistaDeBits, noto soprattutto per i suoi video di analisi sui giochi ma che a volta ha anche avuto accesso a "informazioni riservate".



Ebbene, quest'ultimo ha pubblicato un tweet in cui sostiene di avere in programma un video confronto per domani, con un'anticipazione audio misterioso che risulta decisamente simile all'effetto delle interferenze radio di Silent Hill. Per l'appunto, ha anche postato l'immagine di un serpente a due teste, che potrebbe far pensare a Metal Gear Solid.

In ogni caso, prendiamo tutto per semplici voci di corridoio assolutamente non controllate, in attesa degli eventi di oggi.