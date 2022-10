Benvenuti nella nuova età dell’oro dei videogiochi al cinema (e TV)

L'esempio, lo ammettiamo, è tutt'altro che privo di malizia, visto che nello scorso secolo il cinema prima, e la televisione in un secondo momento, hanno dettato l'agenda d'investimenti delle multinazionali che, con crescente velocità, non hanno fatto altro che fagocitarsi tra loro per espandere i loro business e ingigantire gli asset in loro possesso.

Il concetto può sembrare complesso, ma basta un esempio pratico per togliere ogni dubbio: Disney confeziona sin dalle sue origini meravigliosi lungometraggi capaci di commuovere, divertire, sorprendere, capaci insomma di generare arte e cultura. Tuttavia, allo stesso tempo, parliamo pur sempre di un'azienda, di un'industria per l'appunto, che per sopravvivere deve avere uno sguardo di riguardo verso il mero fatturato. Industria culturale, come dicevamo.

Non è poi troppo difficile intuire cosa smuova i grandi attori della così detta industria culturale , paradigma sociale teorizzato per la prima volta da Max Horkheimer e Theodor W. Adorno, utilizzato per individuare tutti quegli organismi, leggasi multinazionali, che operano in un territorio in cui arte e prodotto si mescolano e si confondono di continuo.

Tutta una questione di library

Una scena di Street Fighter - Sfida Finale del 1994

Sorvolando sull'intima connessione tra romanzi e film che si venne a configurare sin dalle origini del cinema, a proposito di proto-brand crossmediali, quando i colossi della nascente televisione si resero conto che non avrebbero potuto campare solo di varietà, quiz a premi e produzioni dai costi e dalle ambizioni contenute, misero gli occhi addosso al cinema e ai ricchi cataloghi delle così dette major, come Warner Bros. e MGM, avviando un processo di acquisizione e fusione che, a partire dalla seconda metà degli Anni '50, ha condotto alla creazione di multinazionali integrate, verticali, con giri d'affari nei campi più disparati. Un esempio? La nostra cara Sony, che dal produrre elettrodomestici, proprio per vedere videoregistratori è finita per acquisire la Columbia Pictures nel 1989, prima di trovare un ulteriore sbocco nel mondo dei videogiochi con la prima PlayStation a metà Anni '90.

Le industrie culturali, insomma, sono una parte di questo gigantesco business e non desta alcuna sorpresa, insomma, che i nuovi player culturali, come la già citata Sony, Microsoft e Nintendo, stiano attirando sempre più attenzioni da settori, come quello del cinema e della televisione in primis, affamati come non mai di brand dal facile richiamo, che magari possano già contare su una folta fanbase. Del resto, il caso della Marvel è piuttosto esplicativo da questo punto di vista.

Detentori di proprietà intellettuali, da una parte, e chi possiede mezzi e conoscenze per creare nuove storie da proiettare su uno schermo, dall'altra, si stanno insomma trovando sempre più a metà strada, in un territorio ormai occupato dal nuovo pubblico pagante, schiere di ventenni e ultratrentenni ovviamente cresciuti a pane e videogiochi.

Parte del cast del film di Mortal Kombat del 1995 su cui troneggia Christopher Lambert.

Del vecchio Street Fighter con il sempre strafatto Jean-Claude Van Damme, del Mortal Kombat di Christopher Lambert dai costumi improbabili, del Super Mario Bros. del 1993 noto per tanti motivi, tutti sbagliati, tra cui l'allucinato intro animata, non c'è ormai più traccia, esperimenti, quando non aborti, figli di un'epoca in cui le trame dei videogiochi erano ancora rudimentali e i produttori e registi cinematografici avevano poca o nessuna conoscenza del materiale d'origine.

Oggi le cose si fanno sotto la supervisione e guida di un Shigeru Miyamoto che, sorridente, preannuncia festante il trailer del Super Mario di Illumination; seguendo le indicazioni e collaborando a stretto contatto con Neil Druckmann nella realizzazione della serie TV di The Last of Us; affidando il ruolo di protagonista a un Harry Cavill che forse non ha il physique du rôle, ma di sicuro è nerd quanto basta da conoscere e apprezzare The Witcher.