Call of Duty: Modern Warfare 2, il numero di telefono sarà richiesto solo su PC

Il sistema di sicurezza che richiede di inserire il proprio numero di telefono come identificativo visto in Overwatch 2 si ripeterà solo parzialmente per Call of Duty: Modern Warfare 2, visto che sarà richiesto solo agli utenti PC.

Ha destato un po' di polemiche il sistema visto con Overwatch 2, che per evitare il proliferare di account fake e possibili cheater collega l'account utente al numero di telefono in modo da fornire un elemento di sicurezza personale ulteriore, ma potrebbe essere una soluzione condivisa anche da altri giochi.

Era già emerso il fatto che tale riconoscimento attraverso telefono sarebbe stato previsto anche per Call of Duty: Modern Warfare 2, ma su questo c'è da fare una precisazione: Activision ha infatti chiarito che l'informazione in questione è richiesta solo per gli utenti PC.

Call of Duty: Modern Warfare II, un'immagine

Chi gioca su console non avrà dunque da fornire il numero di telefono per completare i dati di accesso al gioco, mentre gli utenti su base Windows dovranno invece inserire tale informazione per poter accedere.

Questo è quanto riferito dagli sviluppatori in un post sul blog ufficiale, che spiega come il sistema di sicurezza preveda un invio di SMS per confermare l'identità del giocatore e sia previsto sia per Call of Duty: Modern Warfare 2 che per Call of Duty: Warzone 2.0. D'altra parte, il sistema di sicurezza a due fattori via SMS è lo stesso visto su Battle.net da maggio 2020 e verrà esteso anche alle versioni Steam su PC.