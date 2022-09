Overwatch 2: dovrete inserire il numero di telefono per poter giocare

Blizzard ha svelato che Overwatch 2 utilizzerà un nuovo sistema di sicurezza, SMS Protect, che richiede di inserire nel proprio account un numero di telefono. Senza non sarà possibile giocare al free to play.

Tramite il sito ufficiale, Blizzard dichiara quanto segue: SMS Protect apporta un cambiamento significativo per quanto riguarda il gioco. Questo ulteriore livello di sicurezza è una soluzione collaudata nel settore per combattere sia gli imbrogli che i comportamenti scorretti, proteggendo ulteriormente la vostra esperienza in Overwatch 2 dai malintenzionati."

"La sicurezza del vostro account è importante e SMS Protect aiuta a verificare la proprietà del vostro account nell'eventualità imprevista di una sua compromissione. Allo stesso modo, se un giocatore che disturba è stato sospeso o bandito, SMS Protect rende più difficile il suo ritorno in gioco."

Tre personaggi di Overwatch 2

"A partire dal 4 ottobre 2022, tutti i giocatori di tutte le piattaforme, comprese le console, dovranno avere un numero di telefono collegato al proprio account battle.net per poter giocare a Overwatch 2. Lo stesso numero di telefono non può essere usato su più account contemporaneamente e i giocatori non possono usare lo stesso numero di telefono per creare nuovi account. Un numero di telefono può essere usato solo una volta quando si crea un nuovo account e alcuni tipi di numeri, compresi quelli prepagati e VOIP, non possono essere usati per gli SMS Protect."

"Anche se si possiede una versione precedente di Overwatch, per giocare a Overwatch 2 è necessario attivare SMS Protect."

Vi segnaliamo infine che il VP di Overwatch 2 è interessato a collaborazioni cross-over con vari brand nello stile di Fortnite.