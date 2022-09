Grounded è disponibile, ecco il trailer di lancio della versione completa

Grounded, come da programma, è stato messo a disposizione ieri pomeriggio in versione completa, con Obsidian e Microsoft a ricordarci la sua uscita con il trailer di lancio visibile qui sopra, che presenta anche alcune delle novità introdotte con questo grosso aggiornamento.

Grounded ha attraversato una lunga strada fin qui, essendo stato lanciato in accesso anticipato circa due anni fa, ma i risultati di tanto lavoro si vedono, come abbiamo valutato anche nella recensione di Grounded pubblicata questa settimana. Il piccolo survival di Obsidian è cresciuto e si è arricchito in maniera notevole, diventando uno dei migliori rappresentati del suo genere, nonostante si tratti del primo esperimento del team in questo ambito.

La fantastica avventura dei ragazzini diventati microscopici e costretti a sopravvivere all'interno di un "tranquillo" giardino di casa è diventata un gioco completo, con tanto di storia, nuove ambientazioni, perfezionamenti vari e nuove dinamiche di gameplay con ottimi risultati, come dimostrano anche i primi voti positivi raccolti dalla stampa internazionale.

Al di là dei miglioramenti tecnici, anche in termini di contenuti e struttura di gioco ora Grounded si presenta come un prodotto completo in ogni sua parte e anche decisamente interessante, in grado di coinvolgere probabilmente anche coloro che non sono normalmente attratti dal genere survival.

Il gioco è disponibile dal 27 settembre 2022 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One ed è presente dal day one (nonché dalla sua fase Game Preview) direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, dunque è caldamente consigliato a tutti gli abbonati al servizio Microsoft.