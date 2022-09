Offerte Amazon: MSI GeForce RTX 3090 Ti da 24 GB, la GPU è al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci propongono uno sconto per una scheda grafica MSI GeForce RTX 3090 Ti da 24 GB. Lo sconto segnalato è di circa 200€ rispetto al prezzo precedente. Il prezzo precedente indicato da Amazon per questa GPU è 1.531€ circa. Il prezzo proposto in questo momento è tra i più bassi di sempre ed è disponibile già da alcuni giorni. Il prodotto non è venduto e spedito da Amazon.

La scheda grafica MSI GeForce RTX 3090 Ti da 24 GB propone una velocità di clock di 1.920 MHz, ventole Tri Frozr con AirFlow per un raffreddamento silenzioso ed efficiente. Le dimensioni sono 14 x 6.2 x 32.5 cm.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

MSI GeForce RTX 3090 Ti da 24 GB

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.