Call of Duty: Modern Warfare 2, successo storico per la beta e per Warzone Mobile

Con la conclusione della beta di Call of Duty: Modern Warfare 2, Activision festeggia l'evento come quello di maggior successo in assoluto, essendo stata la beta più grande di sempre in termini di coinvolgimento e numero di giocatori, ma grandi risultati sono stati raggiunti anche da Call of Duty: Warzone Mobile, contemporaneamente.

La beta pubblica di Call of Duty: Modern Warfare 2 ha consentito di provare diverse modalità di gioco multiplayer come Team Deathmatch, Domination, Knockout, Prisoner Rescue, Ground War e la modalità in terza persona in vista dell'uscita del gioco fissata per il 28 ottobre 2022.

A quanto pare, i due weekend sono stati particolarmente fruttuosi per Infinity Ward e Activision, che ora festeggiano la beta più grande di sempre in termini di quantità di giocatori coinvolti, quantità di partite giocate e di ore di gioco impiegate.



Da questa deriveranno comunque delle modifiche importanti al gioco prima dell'uscita, anche in base ai feedback ricevuti durante la versione di prova, in particolare, secondo quanto riferito da Charlie Intel:

Modifiche all'audio legato a passi e movimenti dei giocatori

Aggiornamenti sul bilanciamento delle armi per il lancio

Miglioramenti alla visibilità

Potenziali soluzioni per l'instabilità delle lobbies al lancio

Cambiamenti all'inquadratura in terza persona

Aggiustamenti generali ai bug

Contemporaneamente, sono emersi risultati da record anche per il nuovo Call of Duty: Warzone Mobile, la versione per smartphone e tablet del celebre multiplayer free-to-play battle royale di Call of Duty. Le pre-registrazioni, dunque non si tratta ancora di download effettivi della versione definitiva, hanno già superato i 15 milioni solo su Google Play ed escluso il territorio della Cina. Insomma, sembra che la serie Call of Duty sia pronta a una notevole nuova stagione con l'arrivo dei titoli di quest'anno.