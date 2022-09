Overwatch 2 come Fortnite: il VP è interessato a collaborazioni cross-over con vari brand

Il responsabile commerciale e VP di Overwatch, Jon Spector, ha dichiarato di essere interessato a esplorare crossover tra brand in Overwatcht 2, sulla falsariga di quelli che vengono realizzati all'interno del battle royale di Epic Games, Fortnite.

Parlando ai microfoni di Game Informer, Spector ha dichiarato: "Io stesso sono un grande nerd per gli anime. Penso che sia fantastico quando vedo Naruto apparire in Fortnite. Non gioco nemmeno a Fortnite, ma è fantastico. E mentre pensiamo alle possibilità di Overwatch 2, queste sono cose che siamo interessati a esplorare. Se e quando lo faremo, uno dei nostri valori chiave sarà quello di farlo in un modo che si adatti perfettamente al franchise di Overwatch".

Spector ha aggiunto che Blizzard non particolarmente interessata a inserire pubblicità in Overwatch 2. Il team deve finanziare il passaggio del gioco alla struttura free-to-play, ma la principale fonte di entrate sarà il classico sistema di pass battaglia e la vendita di elementi cosmetici, che nella Stagione 1 di Overwatch 2 saranno a tema cyberpunk.

Fortnite x Dragonball è un esempio di cross-over

Per ora non ci sono certezze sul futuro di Overwatch 2 e il modo nel quale ha parlato il VP fa intendere che non dobbiamo aspettarci dei cross-over già alla seconda stagione del gioco, ma in ogni caso sul lungo termine potrebbe essere una delle strade che il gioco seguirà. Diteci, vi interesserebbe?