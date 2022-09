Rise of the Ronin: "il feedback è stato positivo" per l'esclusiva console PS5, dicono gli autori

Team Ninja è attualmente al lavoro su Wo Long Fallen Dynasty, ma ha anche un altro grande progetto in produzione: Rise of the Ronin, un'esclusiva console PS5 in arrivo anche su PC. Recentemente, il produttore ha anche parlato del gioco affermando che i primi feedback si sono rivelati positivi.

Parlando ai microfoni di MP1st, il produttore Masaaki Yamagiwa ha detto: "Mi occupo della direzione del gioco. Questo è il nostro prossimo grande titolo dopo Wo Long".

"Il feedback è stato buono da quello che abbiamo visto e siamo molto soddisfatti. Abbiamo intenzione di rilasciare Wo Long e poi Rise of the Ronin e continuare su questa strada per realizzare questi grandi giochi. Il team del Team Ninja è molto motivato per la ventura uscita di questi due grandi giochi. Vogliamo continuare a fare del nostro meglio".

Queste parole riecheggiano in quelle di Koei Tecmo, che afferma di voler vendere 5 milioni di unità con Rise of the Ronin, un risultato ambizioso ma raggiungibile.

Vi ricordiamo che Rise of the Ronin è previsto per l'uscita nel corso del 2024. Il gioco sta ricevendo anche il supporto dello studio britannico XDEV di PlayStation.