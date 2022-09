FIFA 23: accesso anticipato disponibile, server down subito per la ressa di giocatori

L'accesso anticipato a FIFA 23 è disponibile da oggi, 27 settembre 2022, consentendo a tutti coloro che hanno acquistato l'Ultimate Edition del gioco o che sono iscritti al servizio su abbonamento EA Play Pro, ma sembra che già siano stati registrati dei problemi con server down a causa della ressa di giocatori online.

In maniera simile a quanto era emerso già ieri per l'accesso alla versione trial da 10 ore dedicata agli abbonati a EA Play, la questione ora è estesa potenzialmente a tutti gli utenti, visto che problemi con i server per l'accesso alle funzioni online del gioco sono stati rilevati su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Ovviamente questo non vuol dire che chiunque stia incontrando problemi a giocare a FIFA 23, ma che in molto hanno ricevuto errori di connessione con segnalazioni di "server down", dovuti proprio all'eccessiva concentrazione di giocatori che cercano di entrare sulla piattaforma online.

Questo, se non altro, dimostra che la popolarità della serie è sempre altissima e molti giocatori stanno attendendo da tempo la possibilità di iniziare a giocare a FIFA 23, tanto da causare un intasamento del traffico online anche già in accesso anticipato, ovvero con un pubblico potenziale ridotto visto che è dedicato soltanto a chi ha acquistato l'Ultimate Edition o è abbonato a EA Play Pro.

In ogni caso, i problemi dovrebbero essere risolti a breve, in attesa di vedere cosa succederà con il lancio effettivo del gioco: FIFA 23 sarà infatti finalmente disponibile per tutti i giocatori a partire dal 30 settembre 2022. Nel frattempo, correte a leggere la nostra recensione di FIFA 23.