Rise of the Ronin: Sony XDEV sta collaborando con Team Ninja

Team Ninja e Koei Tecmo stanno collaborando con la divisione giapponese di Sony XDEV per lo sviluppo di Rise of the Ronin, un nuovo promettente action RPG ambientato nel Giappone Feudale.

Sony XDEV è un team che lavora a stretto contatto con gli studi di terze parti che realizzano giochi in esclusiva per le console PlayStation. Ad esempio in passato hanno collaborato per la produzione e la pubblicazione di Returnal (Housemarque), Detroit: Become Human (Quantic Dream) e Sackboy: A Big Adventure (Sumo Digital). In origine operava perlopiù in territorio europeo, ma dallo scorso anno questa divisione si espansa diventando internazionale e ora a quanto pare supporta anche gli sviluppatori giapponesi, ereditando quindi parte delle funzioni dei Japan Studio.

Con un tweet il senior producer Jason Stewart ha confermato che la divisione giapponese di Sony XDEV sta collaborando con Team Ninja per Rise of the Ronin, che come sappiamo sarà un'esclusiva console PlayStation pubblicata da SIE (Sony Interactive Entertainment). Si tratta di un dettaglio interessante, in quanto sottolinea l'importanza strategica del titolo di Koei Tecmo nei piani futuri della compagnia.

Rise of the Ronin è un action RPG open world ambientato nel Giappone feudale del 1863 durante la crisi dell'epoca Tokugawa e la nascita dei "ronin", ovvero dei samurai vagabondi senza padrone. Il gioco è attualmente in sviluppo con il debutto nei negozi previsto nel corso del 2024.