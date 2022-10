Offerte Amazon: controller Turtle Beach Recon con canali microrefrigeranti e feedback di vibrazione

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller per PC, Xbox One e Xbox Series X|S "Turtle Beach Recon". Lo sconto segnalato è di 20.01€ ovvero del 33%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo controller è 59.99€. Negli ultimi mesi era di norma possibile trovarlo però a 49.99€. La cosa più importante, però, è che ora si trova al prezzo minimo storico. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Turtle Beach Recon propone accesso facilitato ai comandi audio, inclusi preset di equalizzazione, audio di gioco e chat, controllo microfono e molto altro. Dispone anche di un feedback di vibrazione con motori doppi nelle impugnature e nei pulsanti dorsali. Include anche canali micro refrigeranti per maggiore freschezza. Non mancano due pulsanti mappabili rapidi nei quali è possibile salvare quattro profili. È compatibile con PC, Xbox One e Xbox Series X|S.

