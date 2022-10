Humankind rinviato su PlayStation e Xbox a data da destinarsi

Humankind è stato rinviato su PlayStation e Xbox a data da destinarsi: il gioco, disponibile su PC e Stadia dallo scorso anno, non ha attualmente un periodo di uscita su console e gli utenti che l'hanno prenotato verranno rimborsati.

Nella recensione di Humankind abbiamo sottolineato le straordinarie qualità del titolo targato Amplitude, forte di meccaniche solidissime, diversi spunti originali e un'interfaccia pressoché perfetta.

"Ci scusiamo per l'inconveniente, ma vi assicuriamo che SEGA Europe, Amplitude Studios e Aspyr stanno lavorando duramente per offrire la migliore esperienza possibile di HUMANKIND anche agli utenti console", recita il messaggio pubblicato dal publisher.

"Non possiamo annunciare in questo momento una finestra di uscita, ma appena saremo in grado di farlo saremo felici di condividere più informazioni a riguardo e ringraziamo la community per il supporto continuativo nel tempo e la comprensione."

"Nel frattempo, tutto il team di Amplitude Studios sta lavorando duramente sulla prima espansione di HUMANKIND per PC, Together We Rule, che sarà disponibile dal 9 novembre."