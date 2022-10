Marvel's Spider-Man Miles Morales: requisiti PC svelati, da 720p a 4K con ray tracing

Sony Interactive Entertainment ha svelato i requisiti PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales, per giocare dai 720p e 30FPS fino al 4K 60 FPS con ray tracing. Vediamo i dettagli.

Partiamo con i requisiti per i 720p a 30 FPS con preset grafico "Molto basso":

GPU: Nvidia GeForce GTX 980 o equivalente AMD

CPU: Intel Core i3-4160 o equivalente AMD

RAM: 8 GB

OS: Windows 10 64-bit

Spazio di archiviazione: 75 GB HDD

Ecco invece i requisiti per i 1080p e 60 FPS con preset grafico "Medio"

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 580

CPU: Intel Core i5-4670 o AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit

Spazio di archiviazione: 75 GB SSD

Passiamo invece ai requisiti per i 4K e 60 FPS con preset grafico "Molto alto"

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800 XT

CPU: Intel Core i5-11400 o AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit

Spazio di archiviazione: 75 GB SSD

Ora tocca ai requisiti per i 1440p/60 FPS oppure 4K/30 FPS con preset grafico "Alto" e Ray Tracing "Alto":

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6900 XT

CPU: Intel Core i5-11600K o AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB

OS: Windows 10 64-bit

Spazio di archiviazione: 75 GB SSD

Chiudiamo con i requisiti per il 4K e 60 FPS con preset grafico "Alto" e Ray Tracing "Molto Alto":

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3080 o AMD Radeon RX 6950 XT

CPU: Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 9 5900X

RAM: 32 GB

OS: Windows 10 64-bit

Spazio di archiviazione: 75 GB SSD

Per i giocatori PC, come scritto sul PS Blog, è possibile "configurare approfonditamente i comandi via mouse, tastiera e controller. Usando un controller DualSense PlayStation collegato via cavo USB, saranno attive tutte le funzionalità del DualSense, tra cui la resistenza dei grilletti adattivi e il feedback aptico. Il supporto di Steam Input, infine, assicura la compatibilità di un'ampia varietà di periferiche e la possibilità di riconfigurare completamente i comandi."

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Ecco il trailer con data di uscita della versione PC di Marvel's Spider-Man Miles Morales.