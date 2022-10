Valorant, l'Atto 3 dell'Episodio 5 sarà disponibile dal 18 ottobre: tutti i dettagli

Valorant vedrà l'arrivo dell'Atto 3 dell'Episodio 5 il 18 ottobre, nell'ambito di un aggiornamento gratuito che chiuderà il quinto episodio dello sparatutto free-to-play con il debutto di un nuovo personaggio.

Ci riferiamo naturalmente a Harbor, presentato ieri con un trailer: un combattente indiano che "travolge il campo di battaglia brandendo un'antica tecnologia in grado di dominare l'acqua" e "scatena rapide intense e onde travolgenti per proteggere i suoi alleati e colpire duramente i nemici."

"Volevamo creare uno Stratega che non dovesse entrare in un altro mondo o guardare una mappa per bloccare la visuale ai nemici", ha dichiarato Alexander Mistakidis, progettista presso Riot Games. "La nostra intenzione era anche quella di creare un agente in grado di competere con Viper nelle mappe in cui viene usata quasi sempre lei."

"Dopo una serie di analisi iniziali da parte di Kevin Meier, ci siamo assestati sull'idea che Harbor dovesse essere un agente capace di bloccare la visuale nel campo di battaglia in modo creativo."

"Per creare una rappresentazione fedele, il team lavora da vari punti di vista. Ci siamo affidati a una serie di consulenti esterni provenienti dall'India per raccogliere una quantità enorme di informazioni relative a regioni, città, lingue, tradizioni, valori, passatempi, cibo e bevande, media e molto altro, in modo che il team interno potesse immergersi in quella cultura ed esserne ispirato durante il lavoro", ha aggiunto l'autore Joe Killeen.

"Poi è seguita una serie continua di verifiche, per assicurarci di aver creato un'interpretazione corretta. I nostri autori hanno lavorato a stretto contatto con i Rioter indiani nell'ufficio MENA e in quello di Los Angeles per plasmare la voce e il comportamento di Harbor, nonché il suo utilizzo della lingua hindi."

Come per ogni lancio di un nuovo Atto, i giocatori potranno anche accedere al nuovo Pass Battaglia nell'Atto 3 dell'Episodio 5, con contenuti gratuiti e a pagamento, nuovi aspetti, gun buddies, carte e altro ancora. Tra i principali:

Percorso Gratuito



Spray Istruzioni semplici

Carta Reperto: Maschera

Carta Canale astrale

Accessorio Non mi spacco

Accessorio Luce di Corbin

Ghost Odissea stellare (con varianti)

Titolo ¡VAMOS!

Percorso a Pagamento (1.000 VP)