Xbox Series X è disponibile su Amazon oggi, 13 ottobre, senza sovrapprezzi

Xbox Series X è ora disponibile su Amazon Italia senza alcun sovrapprezzo. La console di casa Microsoft costa ora 499€. Come sempre, il numero di unità disponibile non è infinito. Xbox Series X è spesso disponibile su Amazon ma tramite venditori terzi che la propongono in sovrapprezzo. In questo caso, invece, è disponibile al prezzo regolare: il fatto che venga segnalata come in sconto è solo una conseguenza tecnica del fatto che viene segnalato il prezzo precedente di un altro venditore.

È Amazon che vende e spedisce Xbox Series X in questo caso, quindi potete ricevere la console rapidamente tramite Amazon Prime.

Xbox Series X è la console "maggiore" di Microsoft. Dispone del lettore ottico, quindi potete giocare anche con i dischi di Xbox One e una selezione di giochi Xbox e Xbox 360, oltre che con i giochi Xbox Series X|S, sia in formato fisico che digitale. La console permette di raggiungere prestazioni superiori rispetto a Xbox Series S.

Xbox Series X

