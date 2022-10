Marvel's Spider-Man: Miles Morales, data di uscita su PC annunciata con un trailer

La data di uscita della versione PC di Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stata annunciata ufficialmente con un trailer pubblicato da Sony: il gioco sarà disponibile su Steam a partire dal 18 novembre.

A pochi giorni dall'annuncio dei requisiti PC di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, arriva dunque la notizia che tutti gli utenti Windows aspettavano con trepidazione, prima rivelata in leggero anticipo su Steam e poi confermata in via definitiva.

"Dopo gli eventi di Marvel's Spider-Man Remastered, il giovane Miles Morales sta cercando di adattarsi alla nuova realtà mentre, nel ruolo di nuovo Spider-Man, segue i passi del suo mentore, Peter Parker", si legge nella sinossi del gioco.

"Ma quando una guerra di potere minaccia di distruggere la città, l'aspirante eroe capisce che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Per salvare la New York della Marvel, Miles dovrà raccogliere il testimone e dimostrarsi all'altezza."

In attesa di mettere le mani su Marvel's Spider-Man: Miles Morales, magari date un'occhiata alla noastra recensione di Marvel's Spider-Man per PC.