Starfield: le linee di dialogo sono aumentate da 150.000 a 250.000 in un anno?

Bethesda ha da poco pubblicato un nuovo video dedicato a Starfield nel quale svela una serie di informazioni dedicate al gioco sci-fi. Tra le varie, viene anche detto che il gioco includerà 250.000 linee di dialogo. Il numero non è solo enorme (anche rispetto agli standard di Bethesda) ma è anche nettamente superiore rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Ricordiamo infatti che, circa un anno fa, Todd Howard aveva dichiarato che Starfield avrebbe incluso più di 150.000 linee di dialogo. Per confronto, Skyrim ne contiene 60.000 e Fallout 4 110.000. Con il più recente video, però, si afferma che Starfield arriverà almeno a 250.000.

Si tratta di un salto in avanti netto, in pratica è come un Fallout 4 in più all'interno di Starfield. A incuriosirci è anche il fatto che il numero è aumentato da un anno all'altro. È possibile che il numero precedentemente indicato fosse non solo non definitivo, ma nettamente calcolato in difetto, forse perché non c'era la certezza che il team fosse in grado di completare i lavori sulle altre 100.000 linee di dialogo.

Come vi avevamo indicato, alcuni sviluppatori esterni a Bethesda avevano espresso i propri dubbi sulla qualità finale dei testi di un gioco così massiccio e, ora che la cifra è aumentata enormemente, crediamo che la loro opinione non sia cambiata molto. La verità, però, è che solo Starfield potrà dimostrare la propria qualità e non serve a nulla giudicare senza poter provare il gioco.

Una cosa è certa, 250.000 linee di dialogo è un lavoro da non sottostimare e, se tutto sarà perfetto come i fan sperano, Starfield potrebbe veramente essere uno dei giochi più grandi ed elaborati degli ultimi anni e di Bethesda.