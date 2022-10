Epic Games Store: giochi gratis del 13 ottobre 2022 disponibili, link al download

Epic Games Store ha messo a disposizione i giochi gratis di oggi, 13 ottobre 2022: si tratta dell'horror game Darkwood e del coloratissimo ToeJam & Earl: Back in the Groove. I due titoli potranno essere scaricati gratuitamente per una settimana, come da tradizione.

Effettuare il download è molto semplice: basta visitare questa pagina, effettuare l'accesso con le proprie credenziali e cliccare sul link dei giochi gratis, seguendo poi le istruzioni per riscattarli e inserirli nella propria libreria per sempre, scegliendo liberamente quando scaricarli e installarli.

Nel frattempo sono stati annunciati anche i giochi gratis del 20 ottobre 2022, che si sbloccheranno dunque la settimana prossima.

Darkwood è un "survival horror appassionante che ti conquisterà, ma senza farti sobbalzare a tradimento!", recita la sinossi ufficiale del gioco.

"Crea le tue armi, prepara le tue trappole e fortifica i nascondigli per renderli a prova di tutto. Esplora e distruggi le misteriose foreste del Blocco Sovietico durante il giorno, quindi rintanati in un nascondiglio per sopravvivere agli orrori della notte! Mentre poteri da incubo sciamano per i boschi... Aspetta e prega di veder sorgere l'alba di un nuovo domani!"

"Fatti strada per l'implacabile e bizzarro mondo di Darkwood e scopri i sinistri segreti dei suoi abitanti. Ma non dimenticare di sfuggire a queste terre infestate prima che distruggano il tuo corpo e consumino la tua mente!"

"ToeJam ed Earl sono precipitati di nuovo sulla Terra in ToeJam & Earl: Back in the Groove!, un'avventura unica, che batte al ritmo dell'hip-hop della vecchia scuola ed è colma di rimandi all'episodio originale del 1991. Il Signore del Funk (e co-creatore) Greg Johnson è di nuovo al timone del seguito che tutti i fan di ToeJam and Earl hanno atteso per anni!"

"Il celebre duo degli anni '90 è di nuovo in azione, con tanti regali mai visti prima che gli serviranno per domare quell'assurdo pianeta che è la Terra e recuperare tutti i pezzi della loro astronave, la Rapmaster Rocket. Gioca in co-op per scoprire zone e regali segreti, fatti nuovi amici tentando in tutti i modi di sopravvivere a un mondo in continuo cambiamento!"

"ToeJam & Earl: Back in the Groove! riunisce i migliori elementi dei classici episodi per console, aggiungendo un sacco di novità. Chiama un paio di amici e godetevi un'esplosione funky di pura nostalgia, aiutando ToeJam ed Earl a fare ritorno sul pianeta Funkotron."