Google Pixel 7 Pro, la recensione del top di gamma Google con processore Tensor di nuova generazione

Non guasta poi il fatto che Google sia riuscita a mantenere un prezzo in linea con quello della serie 6, nonostante i problemi di aumento dei costi delle materie prime e di inflazione tipici del periodo che stiamo vivendo: parliamo di 899€ per la versione con 128 GB di spazio di archiviazione e 999€ per quella da 256 GB, cifre chiaramente tutt'altro che irrisorie ma simili e in molti casi inferiori ad altri top di gamma del panorama Android . Non resta dunque che scoprire se Google Pixel 7 Pro riesce a mantenere le sue allettanti promesse.

Non si tratta però dell'unico motivo di interesse nei confronti di un dispositivo che, come da tradizione Pixel, punta molto sulla qualità della componente fotografica grazie a un intensivo sfruttamento dell'intelligenza artificiale, nonché su un'autonomia di tutto rispetto che si fonda su un attento processo di ottimizzazione.

Con la sua nuova generazione di smartphone, Google è attesa a un autentico banco di prova, come vedremo in questa recensione di Google Pixel 7 Pro . Il modello di punta dell'azienda di Mountain View arriva infatti dopo l'esordio decisamente a singhiozzo del System on Chip proprietario Tensor sul precedente Google Pixel 6 Pro, e ha dunque l'obbligo di farsi vedere da subito ben saldo sulle sue gambe per dimostrare la concretezza dell'infrastruttura progettata internamente alla grande G.

Facendo il solito giochino di mettere a confronto la scheda tecnica di Google Pixel 7 Pro con il precedente Pixel 6 Pro si potrebbe saltare a conclusioni affrettate, perché effettivamente le differenze tra i due modelli non sono particolarmente profonde. Dall'esordio del chip proprietario Tensor nella gamma di smartphone dello scorso anno ne è però passata di acqua sotto i ponti, e il colosso di Mountain View ha riversato questo know-how nel nuovo SoC Tensor G2 . Il focus rimane chiaramente quello del machine learning e il processo produttivo è sempre a 5 nm, mentre cambiano i due core intermedi - passando da Cortex A76 ad A78 - così come la TPU, qui più potente rispetto al passato.

Design

Il design di Google Pixel 7 Pro si differenzia dal predecessore solo per alcuni dettagli

La serie 6 di Pixel aveva sparigliato le carte con un design di rottura con il passato e decisamente distintivo soprattutto in un ambiente molto poco propenso all'innovazione estetica come quello degli smartphone Android. Non stupisce dunque notare come l'azienda di Mountain View non abbia voluto modificare più di tanto un look diventato iconico, lavorando più che altro su piccoli dettagli.

La cover posteriore è in Gorilla Glass Victus esattamente come nel precedente modello, con la fascia orizzontale che ospita il modulo fotocamere non più di colore nero ma della stessa tonalità del frame in alluminio, diversa a seconda della versione scelta tra Obsidian, Hazel e Snow: un particolare che a nostro modo di vedere dà un aspetto ancora più elegante al prodotto.

Lo schermo da 6,7" è protetto anche in questo caso da Gorilla Glass Victus e presenta un punch hole di medie dimensioni al centro della parte superiore, mentre la cornice si mantiene il più possibile pulita ed essenziale, presentando sul lato destro il tasto di accensione e il bilanciere per il volume, su quello destro l'alloggiamento per una singola nanoSIM (la doppia utenza è contemplata solo tramite eSIM) e in basso gli altoparlanti e la porta USB-C.

Dimensioni e peso, va detto, non sono proprio trascurabili: 162.9 x 76.6 x 8.9 mm per 212 grammi di peso rendono Google Pixel 7 Pro un dispositivo indubbiamente grande, in linea comunque con il modello dell'anno scorso e con la maggior parte dei flagship di fascia alta. L'assemblaggio è ad ogni modo eccellente e la certificazione IP68 garantisce protezione contro acqua e polvere.