Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PC, i requisiti di sistema sembrano abbordabili

Sony ha messo in moto la macchina promozionale per Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PC, e dopo il teaser trailer ufficiale di qualche minuto fa è ora il turno dei requisiti di sistema per poter giocare sulla propria piattaforma Windows.

Abbiamo appena visto il primo trailer ufficiale di Marvel's Spider-Man: Miles Morales in versione PC, con periodo d'uscita fissato per autunno 2022 ma ancora senza una data precisa, ora vediamo invece quali sono i requisiti hardware e software per poter fruire del gioco Insomniac Games.

Requisiti minimi:

OS: Windows 10 64-bit 1909

CPU: Intel Core i3-4160, 3.6 GHz o equivalente AMD

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GTX 950 o AMD Radeon RX 470

DirectX: Versione 12

Archivio: 75 GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati:

OS: Windows 10 64-bit 1909

CPU: Intel Core i5-4670, 3.4 Ghz o AMD Ryzen 5 1600, 3.2 Ghz

RAM: 16 GB

GPU: NVIDIA GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Versione 12

Archivio: 75 GB di spazio disponibile

Note: 75 GB SSD raccomandato

Al di là dei requisiti minimi, anche la configurazione raccomandata sembra decisamente abbordabile, con caratteristiche ben lontane dagli ultimi ritrovati della tecnologia hardware. Resta ovviamente da vedere quali compromessi tecnici si debbano adottare in base alla configurazione e quanto controllo sia previsto sulle impostazioni grafiche, ma abbiamo già visto le ottime capacità di Nixxes in questo senso, dunque non resta che attendere di vedere Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PC in azione.