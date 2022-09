Fortnite: Epic Games investe altri 30 milioni di dollari nel metaverso, con Hadean

Epic Games continua con i suoi investimenti nel metaverso, in questo caso con una parte consistente dei 30 milioni di dollari dedicati al progetto iniettati presso Hadean, team di sviluppo che lavora a un'infrastruttura in grado di sostenere il concetto del mondo online connesso a cui sta pensando la compagnia di Fortnite.

Marc Petit, VP di Unreal Engine Ecosystem, ha spiegato che "Hadean computing potrà fornire l'infrastruttura che è richiesta per creare un metaverso scalabile", ha riferito, "La tecnologia di questa compagnia è complementare all'Unreal Engine di Epic Games, consentendo un'enorme quantità di utenti contemporanei e sbloccando nuovi strumenti per creatori di contenuti e sviluppatori".

"Siamo felici di contribuire alla crescita di Hadean e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme alle fondamenta del metaverso".

Fortnite ha già alcuni aspetti del metaverso progettato da Epic Games, ma deve espandersi

Anche in questo caso il discorso del VP di Epic Games resta piuttosto vago e non ci sono dettagli su come questo metaverso sia strutturato, né se sia direttamente legato a Fortnite come videogioco.

Si capisce come Unreal Engine avrà un ruolo importante anche per porre le basi tecnologiche di questo mondo interconnesso, ma è evidente che Epic Games sta cercando partner specializzati nella costruzione di piattaforme online, in questo caso con Hadean. D'altra parte, nonostante Fortnite consenta di creare degli eventi speciali a cui partecipare - come il concerto di Travis Scott - questi devono essere istanziati in modo da consentire un pubblico massimo di 100 giocatori in ogni "stanza". L'idea del metaverso sembra invece andare oltre questi limiti e consentire un'interazione tra molti più giocatori contemporaneamente.

Hadean è specializzata nel cloud computing e grazie a questo dovrebbe fornire la soluzione scalabile cercata da Epic Games. È vero che finora ha lavorato su progetti Web3 e blockchain, ma sembra che il team di Fortnite abbia intenzione di utilizzare parte di queste tecnologie per costruire qualcosa di diverso.