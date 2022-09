RTX 4000: tra la "finta" 4080 12 GB e il DLSS 3 semi-esclusivo, Nvidia sta tirando troppo la corda?

Nvidia martedì ha presentato le prime schede video della serie RTX 40, ovvero la RTX 4080 da 12GB e 16GB e la RTX 4090. La nuova generazione di GPU della casa verde è al centro di molte discussioni, non solo per il notevole aumento prestazionale rispetto alla serie RTX 30, ma anche per alcune scelte di marketing da parte di Nvidia considerate controverse da alcuni utenti, se non addirittura anti-consumatore.

No, non torneremo sulla questione prezzi della serie 4000, che abbiamo già ampiamente dibattuto in un precedente Parliamone. Il rincaro è sotto gli occhi di tutti e in Europa è nettamente maggiore che negli USA, il che potrebbe influenzare negativamente le vendite nei nostri lidi. Piuttosto questa volta preferiamo concentrarci su altri due elementi che hanno fatto discutere molto negli ultimi giorni, ovvero la scarsa chiarezza da parte di Nvidia sulla nuova generazione del DLSS e le controversie legate alla RTX 4080 da 12GB, che sotto molti aspetti sembra un RTX 4070 mascherata.

Durante il GeForce Beyond, Nvidia ha presentato il DLSS 3, l'evoluzione della sua tecnologia di super sampling basato l'intelligenza artificiale. Nel farlo tuttavia ha lasciato intendere che sarà appannaggio esclusivo delle schede RTX 4000, in barba a chi ha acquistato una RTX della serie 30 o 20 e scatenando subito accese polemiche, salvo poi tornare sui suoi passi nel giro di poche ore, con un portavoce che ha chiarito il DLSS 3 sarà compatibile anche con le precedenti generazioni di GPU ad eccezione dell'Optical Multi Frame Generation, tecnologia estremamente promettente ma legata all'hardware, e in particolare ai Tenson Core di quarta generazione.

L'altro tema caldo è la RTX 4080 da 12 GB, che stando ad alcune analisi sembra più un'ipotetica RTX 4070 mascherata da Nvidia per poterla vendere a un prezzo maggiore. Questo modello non ha solo meno VRAM di quello da 16GB, ma anche una GPU differente e nettamente inferiore, cosa insolita per due schede con lo stesso nome. In particolare ci sono 2.048 CUDA core in meno, c'è meno memoria per la cache e il bus è più stretto, con una differenza di almeno il 20-25% in termini di prestazioni secondo le stime di TechRadar.

Sia nel caso del DLSS 3 e della "falsa" RTX 4080, l'idea che si sono fatti molti giocatori è che Nvidia stia cercando in tutti i modi di massimizzare i profitti in maniera decisamente spregiudicata e con una comunicazione volutamente poco chiara, approfittando di una posizione dominante nel mercato delle GPU, complice una concorrenza poco agguerrita da parte di AMD e Intel.

Che ne pensate, Nvidia sta davvero tirando troppo la corda o le lamentele degli ultimi giorni sono a vostro avviso esagerate? E tutto ciò avrà delle ripercussioni negative sulla compagnia? Fatecelo sapere nei commenti.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.