RTX 4080 e RTX 4090: ecco i prezzi per l'Italia, le RTX 30 ora sembrano economiche

Ieri sera sono state presentate ufficialmente RTX 4080 e RTX 4090, le schede video di nuova generazione di Nvidia che saranno disponibili nei prossimi mesi. Nelle ultime ore sono stati confermati i prezzi per l'Europa delle Founder's Edition, che si confermano decisamente alti come quelli per il mercato USA. Si parte dai 1.099 euro per la RTX 4080 da 12 GB, passando ai 1.469 euro della versione da 16 GB, mentre per la RTX 4090 si arriva addirittura a 1.949 euro.

I prezzi delle nuove schede di Nvidia sono oggetto di discussione nelle ultime ore e non è difficile capire il perché. Rispetto alla precedente generazione i costi infatti sono lievitati notevolmente: ricordiamo che al lancio la RTX 3080 costava 719 euro, mentre la RTX 3090 "solo" 1549 euro, ovvero 400 euro in meno rispetto alla nuova generazione.

RTX 4090

Ricordiamo che la GeForce RTX 4080 monterà 12GB di VRAM G6x e sarà più veloce dalle due alle quattro volte rispetto alle schede GeForce RTX 3080 Ti. Il lancio è fissato per il mese di novembre 2022.

La top di gamma GeForce RTX 4090 monterà 24GB di VRAM G6x, e anche in questo caso sarà più veloce dalle due alle quattro volte rispetto alle schede GeForce RTX 3090 Ti. Sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2022.

Indubbiamente le specifiche delle due schede video della serie RTX 40 sono notevoli e promettono un balzo prestazionale significativo rispetto alla precedente generazione e potranno inoltre contare sulle novità del promettente DLSS 3.

Ma tutto ciò basta a giustificare una differenza di prezzo così marcata? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto.