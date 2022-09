God of War Ragnarok: dimensioni per PS4 forse svelate in anticipo, sono gargantuesche

Mancano ancora alcuni mesi al lancio di God of War Ragnarok, ma a quanto pare sono state svelate in anticipo le dimensioni della versione PS4, che stando all'ultima segnalazione di PlayStation Game Size saranno di 90,6 GB, praticamente il doppio del precedente capitolo.

PlayStation Game Size in passato ha svelato numerose volte in anticipo e con precisione il peso di numerosi giochi arrivati su PS4 e PS5. In questo caso tuttavia la gola profonda ha preferito mettere le mani avanti per precauzione, spiegando che le dimensioni effettive di God of War Ragnarok al lancio potrebbero essere differenti.

Per prima cosa spiega che il dato che ha estrapolato dalla pagina del download del gioco potrebbe non essere corretto. Inoltre, afferma che l'applicazione è nella sua versione 1.00, ovvero non ha ricevuto ancora i soliti update che precedono il day-one e quindi il peso complessivo potrebbe variare da qui al lancio. Infine PlayStation Game Size ricorda che le dimensioni possono cambiare sensibilmente in base alla regione, come ad esempio nel caso di Horizon Forbidden West, dove la versione europea era nettamente più pesante di quella statunitense.

Detto questo, il dato condiviso da PlayStation Game Size se confermato pone God of War Ragnarok come un vero "peso massimo". Per fare un paragone, God of War (2018) su PS4 occupa solo 42,59 GB stando al PlayStation Store, mentre le dimensioni sono in linea con quelle di Horizon Forbidden West, che al lancio pesava 90,243 GB.

Vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile nei negozi a partire dal 9 novembre 2022.