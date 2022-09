The Seven Deadly Sins: il cosplay di Merlin di katarinasuzu è pieno di fascino

The Seven Deadly Sins è uno dei manga/anime di maggior successo degli ultimi anni ed è particolarmente apprezzato grazie al suo cast di personaggi carismatici e accattivanti, il che ha dato vita a vari film, il manga sequel The Four Knight of Apocalypse e videogiochi tie-in, come l'ambizioso The Seven Deadly Sins: Origin. Il fascino della serie ovviamente non lascia indifferenti i cosplayer e per dimostrarvelo oggi vi proponiamo il cosplay di Merlin, la misteriosa maga dei Sette Peccati Capitali, realizzato da katarinasuzu.

Merlin è uno dei Sette Peccati Capitali, la squadra capitanata dal protagonista Meliodas, di cui rappresenta il peccato capitale della Gola. È una maga estremamente potente e misteriosa che nasconde più di un segreto, che verranno svelati solo nelle fasi finali dell'opera di Nakaba Suzuki.

Il cosplay realizzato da katarinasuzu è sicuramente ben riuscito, come potrete constatare voi stessi nello scatto qui sotto che la ritrae seduta su un trono. Il costume striminzito di Merlin è stato ricreato perfettamente e, come nella versione originale, mette in risalto le curve della maga.

