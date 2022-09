Genshin Impact: il cosplay de La Signora di Yashafluff ammalia con lo sguardo

Genshin Impact continua a riscuotere un grandissimo successo in tutto il mondo. Uno dei marchi di fabbrica dell'action RPG di Hoyoverse e la grande cura riposta nella creazione del suo vasto cast di personaggi, che sono una fonte di ispirazione inesauribile per i cosplayer. A riprova di ciò oggi vi proponiamo un nuovo cosplay de La Signora realizzato dalla modella Yashafluff.

Per chi ha giocato a Genshin Impact probabilmente La Signora non ha bisogno di grandi presentazioni. Si tratta di una misteriosa donna che appartiene corpo d'élite della nazione di Sheznaya e che durante l'avventura si rende protagonista di alcuni complotti ai danni delle altre nazioni del Teyvat. Come gli altri "Eleven Fatui Harbingers" anche questo personaggio si ispira alla maschere della Commedia dell'Arte italiana. Ad esempio nella versione originale La Signora viene rappresentata come una donna bellissima, intelligente e calcolatrice, tutti tratti che sono stati ereditati anche dalla sua controparte di Genshin Impact.

Come possiamo notare negli scatti qui sotto, il cosplay realizzato da Yashafluff è davvero di ottima fattura. Il costume è stato ricreato in modo fedele e curato nei dettagli, come ad esempio la peculiare maschera che copre la metà destra del volto de La Signora.

Che ne pensate del cosplay de La Signora realizzato da Yashafluff? Fatecelo sapere nei commenti.