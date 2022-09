Deathloop: risoluzione e framerate per Xbox Series X e S

A poche ore dal debutto su Xbox Game Pass e le console verdecrociate di Microsoft, sono state svelate risoluzione e framerate di Deathloop su Xbox Series X e S.

Per quanto riguarda Xbox Series X i giocatori potranno scegliere tra quattro modalità grafiche differenti: 4K e 60fps con priorità al framerate, 4K e 60 fps con priorità alla fedeltà grafica, 4K e 30fps con ray tracing e occlusione ambientale e 1080P e 120 fps se il vostro monitor supporta il VRR.

Invece su Xbox Series S Deathloop offrirà due modalità grafiche: 1080p e 60 fps con priorità al framerate e 1080p e 60 fps con priorità alla fedeltà visiva.

Deathloop

In concomitanza con il lancio su Xbox Series X|S e nel catalogo di Xbox Game Pass, Bethesda pubblicherà l'aggiornamento gratuito Golden Loop per tutte le piattaforme, quindi incluse anche PS5 e PC, che introdurrà diverse novità per il gameplay, tra cui una nuova arma, un'abilità, un nemico e potenziamenti. Ma non è finita qui perché l'update include anche un finale esteso, il supporto al matchmaking cross-play tra tutte le piattaforme e le piastrine "2 in 1" che offrono combinazioni di due abilità differenti.