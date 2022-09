DLSS 3: Nvidia ha presentato la sua nuova tecnologia

In occasione dell'evento GeForce Beyond, Nvidia ha presentato Nvidia DLSS 3(Deep Learning Super Sampling), l'evoluzione della sua tecnologia di allargamento dell'immagine basata sull'intelligenza artificiale. Stando alla compagnia, DLSS 3 "inaugura una nuova era di rendering neurale NVIDIA RTX per giochi e applicazioni."

Disponibile dal 12 ottobre 2022, insieme alle schede Nvidia GeForce RTX 4090, DLSS 3 si fonda sulla leadership dell'azienda nelle tecniche di super-risoluzione accelerate dall'intelligenza artificiale e offre una qualità dell'immagine eccezionale e prestazioni fino a quattro volte superiori rispetto al rendering classico, oltre a quella rapidità di risposta che definisce un'esperienza di gioco completa.

Le nuove tecnologie di Nvidia sono state presentate oggi

Jensen Huang, fondatore e CEO di Nvidia, ha dichiarato in merito a DLSS 3: "DLSS è una delle nostre invenzioni più importanti e ha reso possibile il ray-tracing in tempo reale. DLSS 3 è un altro salto di qualità per i giocatori e i creator. Il nostro lavoro pionieristico nel rendering neurale RTX ha aperto un nuovo universo di possibilità in cui l'intelligenza artificiale svolge un ruolo centrale nella creazione di mondi virtuali".

Alimentato da nuovi Tensor Core di quarta generazione e da un nuovo Optical Flow Accelerator su GPU GeForce RTX Serie 40, DLSS 3 è l'ultima iterazione della tecnologia Deep Learning Super Sampling - acclamata dalla critica - e introduce una nuova funzionalità chiamata Optical Multi Frame Generation.

Optical Multi Frame Generation genera fotogrammi completamente nuovi, anziché semplici pixel, garantendo un aumento delle prestazioni sbalorditivo. Il nuovo Optical Flow Accelerator incorporato nell'architettura NVIDIA Ada Lovelace analizza due immagini di gioco in sequenza e calcola i dati dei vettori di movimento per gli oggetti e gli elementi che appaiono nel frame, ma che non sono modellati dai vettori di movimento tradizionali presenti nei motore di gioco. Ciò riduce drasticamente le anomalie visive quando l'IA esegue il rendering di elementi quali particelle, riflessi, ombre e illuminazione.

Le coppie di fotogrammi a super-risoluzione del gioco, insieme ai vettori di movimento del motore e del flusso ottico, vengono quindi inserite in una rete neurale convoluzionale che analizza i dati e genera automaticamente un fotogramma aggiuntivo per ogni fotogramma renderizzato dal gioco - una novità assoluta per il rendering dei giochi in tempo reale. La combinazione dei fotogrammi generati dal DLSS con quelli a super-risoluzione del DLSS consente al DLSS 3 di ricostruire sette ottavi dei pixel visualizzati con l'intelligenza artificiale, aumentando la velocità dei fotogrammi fino a quattro volte rispetto all'assenza del DLSS.

Poiché DLSS Frame Generation viene eseguito come post-processo sulla GPU, può incrementare i frame rate anche quando il gioco è limitato dalla CPU. Per i giochi che limitano la CPU, come quelli ad alto contenuto di fisica o che coinvolgono mondi di grandi dimensioni, DLSS 3 consente alle GPU GeForce RTX 40 Series di eseguire il rendering del gioco a un frame rate fino al doppio di quello che la CPU è in grado di calcolare.

Le integrazioni DLSS 3 incorporano anche NVIDIA Reflex, che sincronizza la GPU e la CPU, garantendo una reattività ottimale e una bassa latenza del sistema.

Sono già 35 i giochi annunciati che supporteranno DLSS 3, tra i quali: