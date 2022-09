NVIDIA Tegra239 SoC confermato: un leak l'aveva svelato come SoC di Nintendo Switch Pro

Come indicato tramite Reddit, un dipendente di Nvidia ha confermato l'esistenza del chip Tegra239. Si tratta di un dettaglio interessante in quanto quest'ultimo è stato al centro di un leak di kopite7kimi, il quale affermava che la nuova console di Nintendo, nota comunemente come Nintendo Switch Pro, avrebbe montato proprio il Tegra239 SoC.

Il commento dell'impiegato di Nvidia segnala anche che il chip propone una CPU a 8 core. La GPU dovrebbe vantare 2.048 CUDA Cores. Secondo i rumor, Nintendo Switch dovrebbe supportare anche il DLSS 2.2 e il ray tracing.

Ovviamente, il fatto che il chip di Nvidia sia stato confermato non significa automaticamente che il rumor su Switch Pro sia corretto. Il leaker potrebbe aver indovinato solo una parte del leak. Inoltre, l'informazione potrebbe essere vecchia e la vociferata nuova console di Nintendo potrebbe montare un hardware diverso. Nel peggiore dei casi, Nintendo potrebbe aver annullato lo sviluppo di Switch Pro, per quanto ne sappiamo.

Ciò detto, il leaker è ora ancora più credibile, visto che quanto da lui riportato si è rivelato corretto. Switch Pro è un argomento fisso nel mondo videoludico e se ne discute da molto tempo, forse troppo.