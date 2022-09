Sonic Prime: il trailer della serie animata di Netflix mostra tanti personaggi

SEGA ha pubblicato un nuovo trailer di Sonic Prime, la serie animata dedicata al riccio blu in arrivo su Netflix entro la fine del 2022. Il filmato, molto breve, ci mostra alcuni dei personaggi che saranno presenti nello show.

Il trailer di Sonic Prime si apre con il titolare protagonista che corre nella Green Hill Zone e va a sbattere (volontariamente) contro Shadow the Hedgehog, il riccio nero e rosso ben noto ai fan della saga. Shadow inizia a inseguire Sonic, distinguendosi per la propri scia gialla. A seguire vediamo anche Dottor Ivo Robotnik, alias Dottor Eggman, e uno dei suoi robot che cercano di fermare Sonic.

Con una rapida sequenza di scene, vediamo Sonic scontrarsi con il robot, un cristallo multicolore che sarà certamente centrale e infine ci viene confermato che il periodo di uscita è l'inverno 2022.

Ricordiamo anche che il doppiatore di Sonic è Deven Christian Mack, primo doppiatore di colore che dà la voce al personaggio di SEGA dopo Jaleel White (doppiatore di The Adventures of Sonic the Hedgehog, serie cartoon degli anni 90).

Diteci, cosa ne pensate del trailer presentato quest'oggi?