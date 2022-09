Deathloop meglio su PS5 o Xbox Series X|S? Altra analisi in video con confronto

In attesa anche dell'immancabile analisi di Digital Foundry, vediamo un nuovo video confronto un po' più approfondito tra le versioni PS5, Xbox Series X e Xbox Series S da parte del solito ElAnalistaDeBits, che si dimostra un po' più accurata rispetto a quella vista in precedenza.

Dopo il video confronto da parte di IGN, vediamo dunque quello dell'ormai noto youtuber che riporta qualche dettaglio aggiuntivo rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza, in particolare per quanto riguarda la risoluzione effettiva nelle varie versioni del gioco.

Come sappiamo, Deathloop si presenta con quattro modalità grafiche su PS5 e Xbox Series X, mentre sono solo due su Xbox Series S. Vediamo dunque quello che è venuto fuori:

PS5

Performance Mode: Dynamic 4K|60fps (1620p risoluzione più frequente)

Quality Mode: Dynamic 4K|~60fps (1836p risoluzione più frequente)

Ray-Tracing Mode: Dynamic 4K|30fps (1836p risoluzione più frequente)

Ultra Performance Mode: 1080p|120fps

Xbox Series X

Performance Mode: Dynamic 4K|60fps (1836p risoluzione più frequente)

Quality Mode: Dynamic 4K|~60fps (1836p risoluzione più frequente)

Ray-Tracing Mode: Dynamic 4K|30fps (1836p risoluzione più frequente)

Ultra Performance Mode: 1080p|120fps

Xbox Series S

Performance Mode: Dynamic 1080p|60fps (1080p risoluzione più frequente)

Quality Mode: Dynamic 1080p|60fps (1080p risoluzione più frequente)

La modalità Ray Tracing applica la tecnologia grafica su ombre e ambient occlusion su Xbox Series X e PS5, non è presente su Xbox Series S, così come non è presente qui la modalità 120 fps. La modalità qualità grafica aumenta la risoluzione media ma rende il frame-rate più irregolare, mentre la modalità Performance effettua l'operazione contraria e dimostra una risoluzione media maggiore su Xbox Series X rispetto a PS5.

In generale, ElAnalistaDeBits rileva una maggiore stabilità nel frame-rate su Xbox Series X|S rispetto a PS5. Sulla console Sony, si rileva inoltre un tearing piuttosto fastidioso nella modalità ultra performance, in assenza di VRR.

Secondo lo youtuber, la scelta migliore è probabilmente la modalità Performance su PS5 e Xbox Series X, mentre su Xbox Series S è consigliabile la modalità Qualità. Per tutte le informazioni sulla nuova versione, vi rimandiamo alla recensione di Deathloop su Xbox Series X.