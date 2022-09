Deathloop, Xbox Series X|S VS PS5 in video: ecco dove gira meglio

Deathloop è disponibile da ieri anche su Xbox Series X|S, a un anno esatto dal debutto del gioco su PS5, e IGN ha realizzato un confronto fra le due versioni del gioco per capire dove gira meglio.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Deathloop per Xbox Series X, la percezione è di due edizioni fondamentalmente identiche, dotate anche delle stesse quattro modalità grafiche, e il video qui sopra lo conferma.

La modalità con ray tracing in alcuni frangenti rende meglio su PlayStation 5, ma parliamo di piccoli dettagli. Per il resto, i 30 fps sono solidi tanto sulla console Sony quanto su quella Microsoft, così come sono solidi i 60 fps della modalità prestazioni.

Pensavamo che la modalità qualità, che utilizza un frame rate sbloccato, potesse avvantaggiare Xbox Series X, ma non è così: ci sono momenti in cui una piattaforma supera l'altra, ma alla fine la situazione si bilancia e il risultato generale diventa praticamente identico.

Se invece disponete di uno schermo che supporta i 120 Hz ed è dotato di VRR, è lì che vedrete la differenza, visto che Xbox Series X in questo caso si comporta quasi sempre meglio e supera PS5 anche di 20 fotogrammi al secondo, consegnandoci un'esperienza molto vicina al target.