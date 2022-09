DLSS 3 solo in parte è esclusiva delle RTX 40, sarà parzialmente supportato dalle RTX 20 e 30

Un rappresentante di Nvidia su Reddit ha chiarito che DLSS 3 non sarà esclusivo per le schede video RTX 4000 ma sarà parzialmente supportato anche dalle schede grafiche della serie RTX 30 e 20, contrariamente a quanto lasciato intendere nella presentazione di ieri.

Sottolineiamo il "parzialmente", in quanto l'aspetto sicuramente più interessante della versione 3.0, ovvero l'Optical Multi Frame Generation sarà appannaggio esclusivo della serie RTX 40 in quanto si basa sui Tensor Core di quarta generazione e come spiegato dal portavoce dell'azienda "il supporto per le precedenti architetture GPU richiedere un'ulteriore innovazione del flusso ottico e nell'ottimizzazione dell'IA".

RTX 4090

In compenso, le nuove versioni delle tecnologie Super Resolution e Nvidia Reflex invece saranno supportate anche dalle GPU delle serie RTX 30 e 20.

"DLSS Super Resolution e Nvidia Reflex saranno ovviamente supportate sulle precedenti generazioni hardware, quindi un gruppo più ampio di clienti continuerà a beneficiare delle nuove integrazioni del DLSS 3. Continuiamo ad addestrare l'IA per DLSS Super Resolution e forniremo aggiornamenti per tutte le GPU RTX", ha detto il rappresentate di Nvidia.

Se vi siete persi le novità di ieri, Nvidia ha presentato ufficialmente le schede video RTX 4080 e 4090, ecco dettagli e prezzi.