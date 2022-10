A Plague Tale: Requiem, trailer di lancio: disponibile da oggi su PC, PS5, Xbox e Switch

A Plague Tale: Requiem è disponibile a partire da oggi su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, come conferma l'immancabile trailer di lancio che ci introduce alla storia, ai personaggi e alle ambientazioni di questo atteso sequel.

Accolto con voti positivi dalla stampa internazionale, A Plague Tale: Requiem ci vedrà seguire le vicende di Amicia e Hugo dopo gli eventi del primo capitolo, con i protagonisti impegnati in un viaggio della speranza per trovare una cura alla Macula.

"Parti per un viaggio struggente in un mondo brutale e mozzafiato, e scopri il prezzo da pagare per salvare chi ami, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Attacca dalle ombre o scatena l'inferno con armi, strumenti e poteri ultraterreni", recita la sinossi ufficiale del gioco.

"Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo. Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un'orda di ratti famelici."

"Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un'isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo. Scopri il prezzo per salvare chi ami, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Attacca dall'ombra o scatena l'inferno, superando nemici e sfide con armi, strumenti e poteri ultraterreni."

Avete letto la nostra recensione di A Plague Tale: Requiem?