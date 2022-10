Red Dead Redemption è stato rimosso da PS Plus Premium, dopo sei anni di disponibilità

Rockstar Games e Sony hanno rimosso da PS Plus Premium Red Dead Redemption. Il gioco western era stato aggiunto sei anni fa su PS Now e da allora era sempre rimasto disponibile.

I giocatori PlayStation, ora, per poter giocare a Red Dead Redemption devono per forza possedere una PS3. Come indicato dall'utente Twitter videotech_, ora l'unico modo legale per giocare a Red Dead Redemption su piattaforme moderne è tramite la retrocompatibilità di Xbox One e Xbox Series X|S.

Non è mai stata pubblicata una versione PC di Red Dead Redemption, quindi in tal caso è necessario utilizzare un emulatore console per eseguire il gioco.

Ricordiamo che Red Dead Redemption è stato pubblicato originariamente su PS3 e Xbox 360 nel maggio 2010. Nel 2018 è stata resa disponibile un patch 4K, perfetta per poter giocare al videogame tramite Xbox One X e Xbox Series X alla qualità più alta possibile.

Si è vociferato per lungo tempo di una versione remaster/remake, ma nulla è avvenuto e secondo alcune voci il progetto è stato cancellato internamente da Rockstar Games.