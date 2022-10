Xbox Series e One: sconti Gold e Spotlight fino al 24 ottobre 2022

Larry Hryb di Xbox ha svelato la lista degli sconti Gold e Spotlight di Xbox One e Xbox Series X|S, che saranno disponibili fino al 24 ottobre 2022. Tra gli sconti troviamo sia videogiochi completi che espansioni, DLC e contenuti aggiuntivi minori.

Le offerte includono centinaia di giochi e potete vedere la lista completa a questo indirizzo del sito ufficiale di Xbox. Potete ordinare gli sconti in ordina alfabetico, per tipo di contenuto, per sconto e non solo.

Gli sconti Xbox di metà ottobre includono giochi di alto calibro come Resident Evil Village, The Quarry, Blair Witch, Resident Evil 7 Biohazard e Alien Isolation: parliamo soprattutto di horror in quanto è quasi giunto Halloween e siamo certi che molti saranno in cerca di qualche titolo a tema con il periodo.

Le offerte vanno oltre però gli horror e propongono sconti su altri giochi di alto livello, come Assassin's Creed Valhalla, Code Vein, Devil May Cry 5, il recente Cult of the Lamb, le remaster di Crysis 2 e 3, vari capitoli di DOOM, Dragon Ball FighterZ e non tanti tanti altri. La cosa migliore è raggiungere il sito di Xbox e verificare di persona cosa trovate più interessante.

Diteci, siete in cerca di qualcosa di specifico oppure volete vedere se qualcosa attira la vostra attenzione?