A Plague Tale: Requiem, i voti della critica internazionale sono positivi

Sono ora disponibili in rete le prime recensioni di A Plague Tale: Requiem e dunque possiamo farci un'idea di come la stampa specializzata ha accolto seguito delle avventure di Amicia e Hugo. Come potrete vedere nell'elenco qui sotto, i primi voti della critica internazionale sono molto positivi.

Come al solito, prima di dare uno sguardo ai giudizi della stampa estera, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di A Plague Tale: Requiem:

Nel momento in cui scriviamo A Plague Tale: Requiem su Metacritic ha una media valutazioni di 83 e su OpenCritic di 82. Mancano tuttavia all'appello ancora molte recensioni, dunque queste medie potrebbe variare di qualche punto nelle prossime ore.

In generale le recensioni della critica internazionale premiamo il titolo di Studio Asobo per la qualità della narrazione e una direzione artistica particolarmente ispirata. Sono state apprezzate anche le migliorie e modifiche apportate al gameplay rispetto al precedente capitolo e la qualità di grafica e sonoro. Non mancano tuttavia le note negative, in particolare per la scarsa ottimizzazione su console, dove A Plague Tale: Requiem gira a 30 fps senza un monitor/TV con VRR, e PC.

Nella nostra recensione di A Plague Tale: Requiem, Tommaso Pugliese afferma:

"A Plague Tale: Requiem è un sequel magnifico, coinvolgente, a tratti straziante. Un'esperienza caratterizzata da una direzione artistica incredibile, capace di dar vita a sequenze dal grandissimo impatto visivo che alternano ritmi più pacati a corse frenetiche, tratteggiando molto bene i vari personaggi e restituendo un senso di viaggio e di scoperta tipico delle migliori avventure. Il gameplay stealth è ancora una volta centrale, ma risulta arricchito sotto ogni punto di vista, e al netto di qualche sfumatura è davvero difficile muovergli qualche critica. Ecco, quelle è il caso di destinarle tutte all'ottimizzazione tecnica, perché rimanere ancorati ai 30 fps su PS5 e Xbox Series X ci sembra un passo indietro di cui gli utenti avrebbero volentieri fatto a meno."