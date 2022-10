Offerte Amazon: Controller Dualshock 4 per PS4 bianco in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller PS4 Dualshock 4 di colore bianco (Glacier White). Lo sconto è di 12€, ovvero del 17%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo pieno indicato da Amazon per un controller Dualshock 4 per PS4 è 69.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre sulla piattaforma, per questo colore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il controller Dualshock 4 dispone di un touchpad per i comandi manuali e dispone di una sezione trasparente che lascia intravedere la barra luminosa. Il controller è compatibile con PS4, PS5 (solo giochi PS4) e, tramite cavo, con PC (per alcuni giochi o piattaforme potrebbe essere necessario utilizzare un software di terze parti).

Controller Dualshock 4

