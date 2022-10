MultiVersus: Stripe dei Gremlins ora disponibile assieme all'evento Monster Mash

Il roster di MultiVersus si espande oggi con il debutto di Stripe, il malvagio antagonista della serie cinematografica Gremlins. Inoltre, è iniziato un evento a tempo limitato a tema Halloween, intitolato Monster Mash, che sarà attivo fino alle 19:00 italiane dell'8 novembre.

Per l'occasione Warner Bros. Games hanno anche pubblicato un gameplay trailer ufficiale, che permette di farci un'idea delle abilità di combattimento di Stripe. Il nuovo personaggio è un lottatore di tipo "Assassino" e nel suo moveset include una motosega, uno skateboard per spostarsi velocemente nell'arena e un pistola giocattolo. Paradossalmente il suo stile di gioco si accoppia bene a quello di Gizmo, che invece è un personaggio orientato al supporto dei compagni.

Per quanto riguarda l'evento Monster Mash, questo metterà a disposizione dei giocatori numerosi oggetti per la personalizzazione dei personaggi, come skin, banner e altro ancora. Tali ricompense potranno essere acquistate tramite le caramelle, la valuta dell'evento di Halloween.

MultiVersus inoltre festeggerà lo Scoobtober, l'annuale celebrazione del franchise di Scooby-Doo, dal 28 al 30 ottobre. Il canale Twitch ufficiale del gioco trasmetterà episodi e film animati per intero, con gli spettatori che potranno ottenere varie ricompense tramite i Drop di Twitch a seconda dei minuti di visione.