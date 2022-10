Marvel's Midnight Suns, un video di gameplay mostra Nico in azione

Arriva da Firaxis e 2K Games un nuovo video di gameplay per Marvel's Midnight Suns, che in questo caso mostra in azione il personaggio di Nico, la stella dei Runaways che fa parte dell'ampio roster del gioco.

Caratterizzato da una durata di circa 80 ore, Marvel's Midnight Suns consegnerà ai fan della Casa delle Idee e dei titoli strategici un'esperienza che si preannuncia davvero entusiasmante, ricca e sfaccettata.

Come forse saprete, Nico Minoru è una combattente equipaggiata con un bastone magico che le consente di volare, teletrasportarsi, usare la telecinesi e creare scudi di energia per evitare di essere colpita.

Abilità che gli sviluppatori di Marvel's Midnight Suns hanno cercato di portare sullo schermo in maniera estremamente fedele, aggiungendo un altro eroe di grande spessore alla lunga lista di personaggi che troveremo all'interno della campagna.