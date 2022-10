Razer Edge è ufficiale: trailer, caratteristiche tecniche e prezzo

Razer Edge, l'interessante handheld a base Android pensato anche per il cloud gaming, è stato presentato ufficialmente con un trailer, le caratteristiche tecniche e il prezzo: il dispositivo in versione Wi-Fi sarà disponibile a 399,99 dollari, mentre non c'è ancora una cifra esatta per il modello 5G. L'uscita è prevista per gennaio 2023.

Annunciato a settembre, Razer Edge si pone come la prima console cloud con connettività 5G, in grado dunque di riprodurre giochi in streaming contando su di una banda sufficiente a garantire la massima qualità possibile.

Parliamo tuttavia di un dispositivo equipaggiato con una componentistica avanzata anche per il gaming in locale con le applicazioni Android, come rivelano le specifiche tecniche del Razer Edge:

Processore: Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform

GPU: Adreno

Memoria: 8 GB di RAM LPDDR5

Storage: 128 GB

Display: touch screen AMOLED da 6,8 pollici, con risoluzione 2400 x 1080 e 144 Hz

Audio: altoparlanti a doppia via con Verizon Adaptive Sound, 2 microfoni digitali

Wireless: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, Sub 6, mmWave Verizon 5G

Batteria: 5000 mAh

Dimensioni: 259,7 x 84,5 x 10,83 mm

Peso: 263,8 g, 400,8 g con il controller

Colore: nero

Sul fronte del design, Razer Edge si presenta come una sorta di tablet equipaggiato con un modulo Razer Kishi V2 Pro, che consente di aggiungere o meno dei controlli fisici al sistema, in maniera molto simile a Nintendo Switch.