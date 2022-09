Razer Edge 5G: annunciata la prima console cloud con connettività 5G

Razer ha annunciato la sua nuova soluzione nell'ambito delle console cloud con Razer Edge 5G, che si presenta come il primo dispositivo di questo tipo che presenta il supporto alla connettività 5G, cosa che potenzialmente rappresenta un notevole passo avanti per la sua fruibilità.

La presentazione ufficiale di Razer Edge 5G è prevista per il 15 ottobre 2022 e in tale data avremo molti più dettagli al riguardo, compreso ovviamente il prezzo, ma diverse informazioni sono già emerse in questi giorni. Razer Edge 5G si presenta come una soluzione piuttosto avanzata tra le nascenti proposte in ambito di console cloud, tra le quali abbiamo visto in precedenza anche Logitech G Cloud.



In occasione del RazerCon 2022 verrà dunque presentata nel dettaglio la proposta della compagnia, ma intanto Verizon, operatore telefonico che è partner di Razer in questa iniziativa, ha confermato che la console contiene al suo interno lo Snapdragon G3x Gen 1 come SoC, che consente anche l'utilizzo intensivo del 5G.

Il chip in questione dovrebbe garantire la possibilità di giocare in FullHD+ a 120 fps, dunque si prospetta un dispositivo decisamente capace, in attesa ovviamente di vedere il prezzo, l'ergonomia e la longevità in termini di batteria. Il supporto al 5G potrebbe risultare fondamentale per giocare in maniera agevole in cloud gaming, dunque questa potrebbe emergere come arma in più di Razer Edge 5G rispetto alla concorrenza.