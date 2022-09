Need for Speed Unbound, presentazione e data d'uscita del nuovo gioco sono imminenti?

Secondo il giornalista Tom Henderson, che cita non meglio specificate "fonti" interne, sembra che la presentazione di Need for Speed Unbound, ovvero il nuovo gioco della serie in sviluppo presso Electronic Arts, sia ormai imminente, con tanto di data d'uscita molto vicina.

Secondo quanto riferito, la presentazione ufficiale, probabilmente con un primo trailer che mostrerà il gameplay, è prevista per i primi di ottobre, dunque nei prossimi giorni.

Need fo Speed Unbound dovrebbe essere il nuovo capitolo della serie EA

Non è possibile ancora sapere la data in maniera più precisa, ma dovrebbe trattarsi di questa o la prossima settimana, a questo punto.

D'altra parte, anche la data d'uscita stessa non dovrebbe essere lontana: secondo Henderson, che sta seguendo il progetto da un po', in maniera ufficiosa, Need for Speed Unbound dovrebbe arrivare il 2 dicembre 2022, dunque in tempo per la fine dell'anno.

L'insider riferisce inoltre che il trailer che verrà pubblicato a breve sarà lungo circa un minuto e mezzo e avrà la colonna sonora firmata dal rapper americano A$AP Rocky, dimostrando una notevole conoscenza del soggetto e una produzione praticamente ultimata per quanto riguarda questo materiale promozionale.

In attesa di conoscere il gioco in maniera ufficiale, secondo quanto riportato finora nelle voci di corridoio sembra essere un capitolo piuttosto improntato sul multiplayer e innesti in grado di creare una community come i "meetup" tra giocatori, oltre ad ambientazioni inedite. Tempo fa avevamo visto quello che sembrava essere un breve video di gameplay trafugato per il gioco.