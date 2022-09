Kindle Scribe: prezzo, data di uscita e dettagli del nuovo Kindle per la lettura e la scrittura

Amazon ha presentato Kindle Scribe, nuovo lettore ebook pensato anche per la scrittura. È disponibile in due modelli, con penna basic e penna premium, rispettivamente a 369.99€ e 399.99€. Sarà disponibile dal 30 novembre 2022 e i preordini sono disponibili già da ora, qui sotto. "Kindle Scribe è il miglior Kindle che abbiamo mai realizzato, l'unico in grado di offrire un'esperienza di lettura e scrittura che ricrea quella sulla carta" ha dichiarato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. "Nel progettarlo, ci siamo ispirati ai clienti Kindle che nel corso degli anni hanno aggiunto miliardi di note ed evidenziazioni ai libri. É ideale anche per rivedere e compilare documenti, gestire l'elenco delle cose da fare o scarabocchiare una grande idea. Inoltre, offre tutti i vantaggi di Kindle che i clienti conoscono e amano: milioni di libri su richiesta, caratteri regolabili, funzioni di lettura premium, settimane e settimane di durata della batteria, con il vantaggio di un bellissimo display di grandi dimensioni".

Kindle Scribe è dotato di uno schermo da 10,2' pollici, a 300 ppi e antiriflesso, con tecnologia Paperwhite. Potete prendere note, organizzate automaticamente per libro in un'unica sezione così da poterle sfogliare, rivedere ed esportare via e-mail. Lo si può utilizzare come taccuino, diario e si possono creare liste, con vari layout (a righe, a quadretti, elenco puntato e molti altri).

Con Kindle Scribe è possibile rivedere documenti e aggiungere note, importando facilmente i documenti (PDF, Word e altri formati) tramite l'app Kindle o una pagina web sul tuo computer. Inoltre, la batteria offre un'autonomia di diversi mesi per la lettura e di diverse settimane per la scrittura, mentre la penna basic non richiede alcuna ricarica.

La penna premium è dotata di una gomma apposita e un pulsante di scelta rapida, per passare velocemente dalla modalità penna, all'evidenziazione e molto altro. Queste due funzioni non sono presenti nella penna basic.

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.